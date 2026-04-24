МВД объявило в розыск основателя детского отряда «Надежда», подозреваемого в педофилии

МВД объявило в розыск педагога Штейнберга, обвиняемого в растлении своих подопечных

МВД объявило в федеральный розыск педагога и основателя московского подросткового отряда «Надежда» Ефима Штейнберга. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием для розыска указана некая «статья УК», но какая именно — не уточняется.

Согласно информации из открытых источников, Штейнберг руководил отрядом с 1965-го по 2025-й годы. На протяжении 30 лет отряд работал как пионерский штаб Куйбышевского района Москвы, а с 1990-го входит в состав некоммерческого «Союза пионерских организаций». В настоящее время руководителем отряда значится Андрей Белкин.

В прошлом году Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что несколько воспитанников отряда «Надежда» обвинили Штейнберга в растлении. По информации источника, подтверждено около 10 случаев насилия. Руководство отряда «Надежда» обвинения в отношении своего экс-руководителя отрицает.

