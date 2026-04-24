Жену экс-главы Кубани уличили в содействии в сокрытии коррупционных доходов

Президента нотариальной палаты Краснодарского края Галину Чернову, как утверждается, уличили в помощи ее бывшему супругу Александру Чернову в сокрытии его коррупционных доходов. Александр Чернов занимал должность председателя Краснодарского краевого суда, говорится в объединенной пресс-службе судов региона.

«Используя свои связи Чернов способствовал избранию президентом нотариальной палаты Краснодарского края своей бывшей жены Галины Черновой. Используя свои полномочия она содействовала Чернову в сокрытии его коррупционных доходов, привлекая региональный аппарат нотариусов», — говорится в сообщении.

В материалах также говорится, что по инициативе Галины Черновой вице-президентом нотариальной палаты была назначена Елена Рязанская — дочь бывших супругов, которая, по версии истцов, тоже участвовала в схемах переоформления имущества.

В прошлом году Красногорский городской суд Московской области принял решение обратить в пользу государства 89 объектов недвижимости и иное имущество, которое, как было установлено, принадлежало Александру Чернову и его близким. Общая стоимость переданного государству имущества составила около 13 млрд рублей.

Ранее суд изъял жилье, золотые слитки и монеты, принадлежащие родственникам экс-главы суда Кубани.