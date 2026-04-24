Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Жену экс-главы Кубани уличили в содействии в сокрытии коррупционных доходов

Главу нотариальной палаты Кубани обвиняют в содействии экс-главе кубанского суда
Shutterstock

Президента нотариальной палаты Краснодарского края Галину Чернову, как утверждается, уличили в помощи ее бывшему супругу Александру Чернову в сокрытии его коррупционных доходов. Александр Чернов занимал должность председателя Краснодарского краевого суда, говорится в объединенной пресс-службе судов региона.

«Используя свои связи Чернов способствовал избранию президентом нотариальной палаты Краснодарского края своей бывшей жены Галины Черновой. Используя свои полномочия она содействовала Чернову в сокрытии его коррупционных доходов, привлекая региональный аппарат нотариусов», — говорится в сообщении.

В материалах также говорится, что по инициативе Галины Черновой вице-президентом нотариальной палаты была назначена Елена Рязанская — дочь бывших супругов, которая, по версии истцов, тоже участвовала в схемах переоформления имущества.

В прошлом году Красногорский городской суд Московской области принял решение обратить в пользу государства 89 объектов недвижимости и иное имущество, которое, как было установлено, принадлежало Александру Чернову и его близким. Общая стоимость переданного государству имущества составила около 13 млрд рублей.

Ранее суд изъял жилье, золотые слитки и монеты, принадлежащие родственникам экс-главы суда Кубани.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!