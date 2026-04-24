Сотрудники Пентагона попали в аварию рядом с работой

Fox News: 10 сотрудников Пентагона пострадали при столкновении автобусов
Десять сотрудников министерства войны США пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов сегодня утром неподалеку от Пентагона. Общее число пострадавших достигло 23 человек, передает Fox News со ссылкой на заявление Управления по защите объектов силового ведомства.

Примерно в 7:20 утра по местному времени на подъездной дороге к метро столкнулись автобусы компаний Omni Ride и Fairfax Connector. Из 23 пострадавших 18 были доставлены в местные больницы для медицинского обследования и лечения. Информация о тяжести травм и состоянии госпитализированных пока не раскрывается.

Еще пятеро пассажиров получили помощь на месте и были отпущены под личную ответственность. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, после чего движение в районе аварии было частично перекрыто. О причинах столкновения не сообщается, расследование продолжается.

Министерство войны США (ранее — министерство армии) является одним из старейших федеральных ведомств и отвечает за управление сухопутными войсками. Его штаб-квартира расположена в здании Пентагона в Арлингтоне.

Ранее стала известна причина столкновения самолета и пожарной машины в США.

 
