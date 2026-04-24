Стала известна причина столкновения самолета и пожарной машины в США

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) выяснил причины столкновения самолета и пожарной машины в аэропорту Ла Гуардиа. Предварительные данные отчета опубликованы Fox News.

По данным следователей, диспетчер разрешил пожарной машине пересечь взлетно-посадочную полосу, хотя самолет уже заходил на посадку. Через несколько секунд он отдал команду остановиться, но было поздно.

Водитель грузовика слышал команду «стоп, стоп, стоп», но не понял, кому это адресовано. Когда осознал, машина уже выехала на полосу и водитель увидел огни приближающегося лайнера.

В отчете также указано, что в момент аварии на вышке работали два диспетчера. Оба были опытными и квалифицированными, но одновременно решали несколько проблем.

Fox News отмечает, что система обнаружения объектов ASDE-X, предназначенная для отслеживания самолетов и машин, не сработала. Ни одна из семи пожарных машин в зоне не имела транспондеров, которые позволяют системе видеть их как отдельные цели. В момент аварии ASDE-X отображала только две цели вблизи места столкновения, а не все семь. Кроме того, система не выдала звуковых или визуальных предупреждений диспетчерам.

В NTSB подчеркнули, что опубликованная информация носит предварительный характер и может измениться. Полное расследование может занять до года.

Столкновение произошло 22 марта. Рейс 646 авиакомпании Jazz Aviation (выполнялся как рейс Air Canada) столкнулся со спасательной машиной при посадке. Оба пилота получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, десятки пассажиров и двое пожарных пострадали. В момент столкновения самолет находился примерно в 400 метрах от полосы на высоте около 40 метров.

