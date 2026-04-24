Режим ЧС ввели в нижегородской деревне из-за сползающих в овраг домов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в деревне Караулово Кстовского района из-за разрушений домов, вызванных оползнями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Нижнего Новгорода.

По данным администрации, в Караулово проанализировали состояние оврага, в который «сползают» дома, провели «работы по спрямлению и расчистке русла ручья в овраге», разместили заглушки на отводах недействующих газопроводов, а также переложили часть водопровода для бесперебойной подачи воды местным жителям.

Жители Караулово жалуются на обрушения домов, продолжающиеся в течение нескольких лет. Так, шесть лет назад в овраг рухнули первые два дома, затем, в 2021-м, еще три дома. В настоящее время подвижность грунта усилилась, произошел прорыв водопровода — в результате 50 домов остались без воды. Инженеры выяснили, что основной причиной оползневых процессов стало переувлажнение грунтов, также на развитие оползневых процессов повлияли вывод канализации из соседних домов в овраг, его засыпка бытовым и строительным мусором и новые застройки на краю оврага.

В мэрии рассказали, что владельцам четырех домов предложили жилье в маневренном фонде, собственники трех объектов согласились на выкуп властями их земельных участков и строений. Также рассматривается вопрос по выделению компенсаций, отметили в администрации.

При этом режим ЧС введен в отношении семи жилых домов, стоящих на краю оползневого оврага, сообщают местные паблики. В 2024 году в деревне уже вводили режим ЧС из-за оползней и угрозы разрушения домов, в соответствующем постановлении глава местного самоуправления поручил проинформировать жителей об опасности и ответственность за отказ от эвакуации.

Ранее в Дагестане дом развалился на глазах жителей из-за оползня.

 
Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля
