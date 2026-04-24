В Брянске мать бросила младенца головой о пол и получила срок

Жительница Брянска попала под суд после того, как ударила своего ребенка о пол. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в день инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Плач двухмесячного сына раздражал ее, поэтому в какой-то момент она бросила его на пол.

В результате мальчику понадобилась помощь медиков. Он получил тяжелые травмы, среди них перелом теменной кости.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему.

«Свою вину фигурантка дела признала в полном объеме и на суде объяснила свои действия тем, что ее сильно разозлил плач ребенка», – сообщается в публикации.

Суд приговорил россиянку к трем годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Такой срок женщина посчитала слишком суровым и подала апелляцию. Однако суд пришел к выводу, что исправиться она сможет только если будет отбывать наказание в колонии. Наказание не изменилось.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!