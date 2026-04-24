Снежный шторм оставил туристов без экскурсий в Териберку

SHOT: все экскурсии в Териберку отменили из-за перекрывшего дорогу шторма

Мощный снежный шторм в Мурманской области привел к блокировке автомобильных дорог в популярное среди туристов село Териберка на побережье Баренцева моря, сорвав уже запланированные поездки туда. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, все экскурсии в Териберку экстренно отменены, и многим направлявшимся туда путешественникам пришлось срочно возвращаться и заселяться в отели.

«На Териберке россияне гуляют и чилят в номерах. Экскурсии по Баренцеву морю, ради которых приезжают туристы, отменены», — описывают ситуацию очевидцы.

В Telegram-канале минтранса Мурманской области сообщается, что «закрыт проезд для всех транспортных средств по региональной автодороге Кола — Серебрянские ГЭС с км 32 и на автоподъездах к Териберке и Туманному».

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Мурманской области было опубликовано властями региона накануне. Сегодня в столице региона из-за метели произошло несколько ДТП, включая массовое с участием скорой.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!