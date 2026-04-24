Сотрудник университетской лаборатории пытался отравить коллегу из-за повышения

OC: мужчина попытался отравить коллегу, позавидовав его повышению
Сотрудник Университета Висконсина Макото Курода обвиняется в попытке отравить коллегу, на которого обиделся из-за повышения, посчитав его незаслуженным, пишет Oddity Central.

Макото и жертва работали в Институте исследований гриппа в Мэдисоне с 2017 года. Со временем их отношения испортились. Курода признался, что подсыпал в бутылку с водой коллеги химикаты, а также добавил яд в его обувь.

Курода объяснил свои действия обидой на коллегу за несоблюдение лабораторных правил, а также завистью из-за повышения, которое получил мужчина. Он рассчитывал, что смесь в обуви вызовет сыпь, а коктейль в воде — тошноту.

Для расчета необходимого количества химикатов Макото использовал ChatGPT. В полицейских документах указано, что он хотел, чтобы жертва «чувствовала себя плохо», поскольку «плохие вещи случаются с плохими людьми».

