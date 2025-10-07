В Польше уборщице грозит 20 лет тюрьмы за то, что она травила коллегу чистящим средством, подмешивая его в чай, пишет Daily Mail.

СМИ сообщают, что 59-летнюю уборщицу Малгожату В. обвиняют в неоднократном отравлении коллеги, которой она мстила за критику ее работы. Женщина якобы подмешивала средства для удаления ржавчины и известкового налета в чашку чая своей коллеги на радиостанции, где обе работали.

По данным следствия, первые симптомы у пострадавшей появились в ноябре 2024 года. Она заметила, что чай стал странного вкуса и цвета, а вскоре почувствовала жжение в горле, боль в животе и одышку. Врачи зафиксировали ожоги ротовой полости и пищевода, из-за которых женщина временно потеряла возможность нормально питаться.

Когда другие сотрудники подобных симптомов не испытали, жертва заподозрила, что проблема не в напитках, а в чем-то другом. В один из дней она оставила чашку без присмотра и заметила следы вмешательства. Тогда женщина обратилась к частному детективу, который установил скрытую камеру.

Изначально подозреваемая отрицала вину, но после того как полиция прослушала ее телефонные разговоры и зафиксировала признание в беседе с подругой, женщина частично призналась. Она утверждала, что добавляла средство для мытья окон и «не собиралась причинять серьезный вред», однако следствие уверено в обратном.

При обыске у Малгожаты изъяли токсичные вещества, бутылки с остатками химикатов и улики, подтверждающие умысел. Сейчас женщине предъявлено обвинение в покушении на нанесение тяжких телесных повреждений.

Ранее мужчина получил тюремный срок за добавление «сыворотки правды» в напиток коллеги.