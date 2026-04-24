Под Волгоградом компания из четырех рыбаков пропала без вести после шторма

112: под Волгоградом ищут рыбаков, пропавших без вести после шторма

Четверо мужчин отправились на рыбалку под Волгоградом и не вернулись домой. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, они отправились с пристани Светлого Яра. Предполагается, что их лодка ушла на дно во время шторма.

Одного из мужчин обнаружили недалеко от хутора Гранки. Спасти его не удалось.

«На данный момент остальные мужчины вместе с судном не найдены. К поискам привлечены катера МЧС и полиции», – сообщается в публикации.

Как сообщает РЕН ТВ, сейчас специалисты осматривают не только акваторию реки, но и берег.

Предварительно, один из пропавших является местным предпринимателем, чья деятельность связана со строительством. Его организация построила более 30 миллионов квадратных метров жилья.

До этого в Хабаровском крае пропала компания молодых рыбаков. Выяснилось, что они застряли по дороге, но своевременно не смогли уведомить родных.

Ранее восьмилетний мальчик провалился под лед на пруду в Хабаровском крае.