Учительницу арестовали за неподобающие общение с учениками в соцсетях

В США учительница была арестована за неподобающие общение в сети с учениками

Учительницу в США арестовали за неподобающие общение с учениками в соцсетях, пишет New York Post.

Анджелу Пальмарес арестовали в округе Белл и предъявили обвинение в неправомерных отношениях между педагогом и учеником — преступлении второй степени.

Как сообщил суперинтендант школьного округа Льяно Мак Эдвардс, школьные власти уведомили полицию о «неподобающем общении с учениками», которое происходило через социальные сети во внеучебное время. Пальмарес так же была немедленно исключена из списка доступных заменяющих педагогов.

Офис шерифа и школьный округ не раскрывают подробности переписки. Также неизвестно, сколько учеников пострадало и их возраст. Родители уже проинформированы о случившемся.

«Округ относится к подобным обвинениям крайне серьезно и остается приверженным созданию безопасной среды для учеников», — заявил Эдвардс, добавив, что дополнительные подробности пока не разглашаются из соображений конфиденциальности.

Ранее учительницу уволили за демонстрацию откровенных фото на OnlyFans коллеге.