В Москве полковника МВД России признали мошенником с пятого раза и отпустили

Суд в Москве с пятого раза признал полковника Яхутлю мошенником и отпустил его

Суд в Москве приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии экс-замначальника полиции управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутлю, которого ранее несколько раз оправдывали по уголовному делу. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

В рамках пятого процесса мужчину признали виновным по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса России. Суд освободил его от наказания, поскольку назначенный срок Яхутля отбыл, пока находился под следствием и судом.

Дело в отношении полковника было возбуждено в августе 2018 года. Изначально Яхутлю вменили получение взятки, однако позже смягчили обвинение на мошенничество. По данным следствия, в 2015 году полковник МВД запросил $1,5 млн у предпринимателя, который призвал прекратить уголовное дело в отношении его знакомого. Этим знакомым оказался экс-зампредседателя правления Мособлбанка Дмитрий Васильев, который был объявлен в международный розыск за хищение 70 млрд руб.

