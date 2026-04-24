Экс-главу ФСС по Ингушетии приговорили к 10 годам колонии

Суд приговорил экс-главу ФСС по Ингушетии Белхороева к 10 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил экс-руководителя Фонда социального страхования по Ингушетии Якуба Белхороева, которого обвинили в растрате бюджетных средств, к 10 годам заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Также судья сообщила, что Белхороеву запрещено на три года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Бывшая супруга обвиняемого Танзила Полонкоева, а также Исса Цечоев, Муса Богатырев и Мустафа Богатырев, которые являются соучастниками преступления, получили по три года лишения свободы условно.

Отмечается, что фигуранты погасили причиненный государству ущерб.

По данным суда, Белхороев совершил хищение бюджетных средств ФСС по Республике Ингушетия в размере 13,9 млн рублей. Он распределил их между своими близкими и товарищами под видом страховых выплат за вымышленные несчастные случаи.

23 апреля Московский военный суд вынес приговор бывшему руководителю департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генералу Михаилу Варенцову: он получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы по делу о махинациях на сумму свыше 356 млн рублей.

Ранее экс-депутата приговорили к 14 годам колонии и назначили штраф в 2 млрд рублей.