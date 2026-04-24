Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Экс-главу ФСС по Ингушетии приговорили к 10 годам колонии

Shutterstock

Пресненский суд Москвы приговорил экс-руководителя Фонда социального страхования по Ингушетии Якуба Белхороева, которого обвинили в растрате бюджетных средств, к 10 годам заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Также судья сообщила, что Белхороеву запрещено на три года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Бывшая супруга обвиняемого Танзила Полонкоева, а также Исса Цечоев, Муса Богатырев и Мустафа Богатырев, которые являются соучастниками преступления, получили по три года лишения свободы условно.

Отмечается, что фигуранты погасили причиненный государству ущерб.

По данным суда, Белхороев совершил хищение бюджетных средств ФСС по Республике Ингушетия в размере 13,9 млн рублей. Он распределил их между своими близкими и товарищами под видом страховых выплат за вымышленные несчастные случаи.

23 апреля Московский военный суд вынес приговор бывшему руководителю департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генералу Михаилу Варенцову: он получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы по делу о махинациях на сумму свыше 356 млн рублей.

Ранее экс-депутата приговорили к 14 годам колонии и назначили штраф в 2 млрд рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
