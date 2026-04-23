Генерала Росгвардии Варенцова приговорили к 6,5 года колонии за махинации

Суд дал 6,5 года колонии генералу Росгвардии Варенцову по делу о махинациях

Московский военный суд вынес приговор бывшему руководителю департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генералу Михаилу Варенцову: он получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы по делу о махинациях на сумму свыше 356 млн рублей. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

Второй фигурант — Николай Чепкасов — осужден на 5 лет.

«Суд приговорил Варенцова к шести годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением воинского звания «генерал-майор» и государственных наград - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова, Чепкасова — к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и воинского звания «полковник запаса», — отметили в ведомстве.

Кроме того, обоих фигурантов лишили права занимать на срок от 1 года до 2,5 лет должности на государственной службе, предполагающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.

В прокуратуре уточнили, что Варенцов и Чепкасов признаны виновными по статьям УК РФ — по пунктам «в», «г» и «е» части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий», которое повлекло тяжкие последствия в виде ущерба государству в особо крупном размере.

Как установил суд, в 2019–2021 годах с институтом «Восход» были заключены три госконтракта на создание специальной информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами. По версии обвинения, Варенцов, зная о невозможности выполнения работ по условиям контрактов, распорядился организовать их приемку и оплату. В результате Росгвардии был причинен ущерб в размере 306,8 млн рублей.

При исполнении третьего контракта, отмечается в сообщении, Варенцов привлек к преступной схеме руководителя Главного центра информационных технологий Росгвардии Чепкасова. Ведомство заявляет, что они обеспечили приемку работ ненадлежащего качества и их оплату на 49,2 млн рублей. Общий ущерб, по данным прокуратуры, превысил 356 млн рублей.

Также суд удовлетворил гражданский иск Росгвардии и постановил взыскать с Варенцова и Чепкасова причиненный государству ущерб.

