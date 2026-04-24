Россиянка заплатит компенсацию любовнице бывшего мужа за оскорбления

В Вологодской области женщину обязали выплатить денежную компенсацию любовнице своего бывшего мужа. Об этом 24 апреля сообщили в региональной пресс-службе судов.

Согласно материалам дела, после развода 44-летняя женщина стала преследовать 39-летнюю соперницу. Она писала оскорбительные сообщения в мессенджерах с бранью, угрожала сжечь дом, стучала палкой по забору у ее участка, закатывала скандалы в общественных местах.

Жертва травли жила в стрессе и страхе за себя и ребенка, что привело к обострению хронических заболеваний. Тогда женщина решила подать в суд иск об унижении чести и достоинства.

Ответчица не признала вину, ссылаясь на предательство и эмоциональный шок. Она утверждала, что пыталась «образумить мужа», но судья отверг оправдания, отметив, что семейные проблемы должны решаться между супругами, без вовлечения третьих лиц.

В итоге Нюксенский районный суд взыскал с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, также она заплатит госпошлину.

