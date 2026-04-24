Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка заплатит компенсацию любовнице бывшего мужа за оскорбления

В Волгогодской области женщина объявила войну любовнице мужа и поплатилась
Shutterstock/FOTODOM

В Вологодской области женщину обязали выплатить денежную компенсацию любовнице своего бывшего мужа. Об этом 24 апреля сообщили в региональной пресс-службе судов.

Согласно материалам дела, после развода 44-летняя женщина стала преследовать 39-летнюю соперницу. Она писала оскорбительные сообщения в мессенджерах с бранью, угрожала сжечь дом, стучала палкой по забору у ее участка, закатывала скандалы в общественных местах.

Жертва травли жила в стрессе и страхе за себя и ребенка, что привело к обострению хронических заболеваний. Тогда женщина решила подать в суд иск об унижении чести и достоинства.

Ответчица не признала вину, ссылаясь на предательство и эмоциональный шок. Она утверждала, что пыталась «образумить мужа», но судья отверг оправдания, отметив, что семейные проблемы должны решаться между супругами, без вовлечения третьих лиц.

В итоге Нюксенский районный суд взыскал с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, также она заплатит госпошлину.

Ранее женщина вместо развода предложила любовнице мужа взять его в аренду за $920 в месяц.

 
Теперь вы знаете
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!