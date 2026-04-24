Врач объяснил, как алкоголь влияет на эффективность вакцинации

Николай Хижняк/РИА «Новости»

Алкоголь негативно влияет на эффективность вакцинации, поскольку подавляет иммунную систему. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Даже от небольшой дозы спиртного активность клеток, отвечающих за распознавание чужеродных агентов и выработку антител, заметно снижается. Уменьшается и их количество, и эффективность», — отметил специалист.

Для формирования иммунитета нужны ресурсы, а спиртное «перетягивает» их на себя, увеличивая нагрузку на печень и нарушая обмен веществ, добавил он.

До этого Холдин говорил, что спиртные напитки опасны для доноров крови, поскольку не только вредят здоровью, но и могут сделать донацию бессмысленной.

Он пояснил, что алкоголь сгущает кровь, тем самым, снижая ее качество.

Ранее россиянам сообщили об опасности конфет с алкоголем для детей и взрослых.

 
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
