Врач объяснил, как алкоголь влияет на эффективность вакцинации

Алкоголь негативно влияет на эффективность вакцинации, поскольку подавляет иммунную систему. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Даже от небольшой дозы спиртного активность клеток, отвечающих за распознавание чужеродных агентов и выработку антител, заметно снижается. Уменьшается и их количество, и эффективность», — отметил специалист.

Для формирования иммунитета нужны ресурсы, а спиртное «перетягивает» их на себя, увеличивая нагрузку на печень и нарушая обмен веществ, добавил он.

До этого Холдин говорил, что спиртные напитки опасны для доноров крови, поскольку не только вредят здоровью, но и могут сделать донацию бессмысленной.

Он пояснил, что алкоголь сгущает кровь, тем самым, снижая ее качество.

