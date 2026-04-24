В зоне СВО отмечен рост числа потребителей электроэнергии

Мантуров: число потребителей электроэнергии в зоне СВО выросло в 10 раз
В зоне специальной военной операции количество потребителей электроэнергии выросло почти в 10 раз. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, энерговооруженность группировок войск и подразделений является важным фактором боеспособности, мобильности и маневренности. В связи с этим проводится системная работа по обеспечению подразделений необходимым электрооборудованием.

«По ряду оценок, в боевых условиях количество потребителей электроэнергии увеличилось почти в десять раз. Это ставит дополнительные задачи перед предприятиями промышленности», — говорится в сообщении.

В то же время в зоне СВО идет планомерное продвижение российских войск. До этого газета The New York Times писала, что с наступлением весны ВС РФ возобновили наступление на Украину, используя теплую погоду для восстановления темпов. Как пишет издание, ключевым оружием армии России стали лиственные деревья.

NYT напоминает, что последние два года приход весны в зоне СВО знаменовал начало российских наступлений, продолжавшихся до осени. Этот период принес Москве «наибольшие территориальные приобретения», пишут авторы.

Ранее Мантуров оценил долю современного оружия в российских войсках.

 
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
