В Волгограде затонула яхта экс-депутата КПРФ

112: в Волгограде утонула яхта экс-депутата Анненко стоимостью почти 18 млн руб.
В Волгограде из-за штормовой погоды затонула яхта бывшего депутата КПРФ Андрея Анненко. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По информации журналистов, речь идет о Silverton 35 Motor Yacht стоимостью 18 млн рублей. Инцидент произошел у причалов яхт-клуба «7 футов», где из-за резкого ухудшения погоды плавсредство не смогли удержать на месте — сильные волны сорвали яхту со швартовов и с силой ударили ее о понтонную конструкцию. После этого, как пишет 112, судно затонуло прямо в акватории.

В 2023 году суд в Волгограде арестовал Анненко по подозрению в мошенничестве. Депутата обвинили в том, что он вместе со своей помощницей требовал деньги с местного юриста, убеждая его, что лишь 400 тыс. руб. уберегут его от уголовного преследования. В 2024 году его признали виновным, оштрафовали на 600 тысяч рублей, однако политик сохранил право владеть дорогостоящим имуществом.

Уточняется, что Анненко был депутатом Волгоградской городской думы VI созыва (2018–2023 годы), а также возглавлял комитет по экономике, промышленности и предпринимательству.

Ранее жителей Камчатки предупредили о сильном шторме.

 
