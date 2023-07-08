В Волгограде арестовали главу комитета по экономике местной гордумы

В Волгограде арестован депутат от КПРФ местной гордумы, председатель комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Андрей Анненко. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, Анненко арестован по подозрению в мошенничестве. Депутата обвиняют в том, что вместе со своей помощницей они требовали деньги с местного юриста, убеждая его, что лишь 400 тыс.руб. уберегут его от уголовного преследования, следует из поста.

«Якобы тому (юристу — «Газета.Ru») светит дело за мошеннические действия в отношении председателя местного СНТ, которого юрист ранее консультировал по вопросам, связанным с водоснабжением садового товарищества», — пишет Baza.

Из поста следует, что депутат пригласил юриста на встречу, на которые тот должен был принести указанную сумму. Анненко, по данным канала, сказал юристу, что передаст деньги сотрудникам органов.

«Юрист согласился на встречу, но все деньги передал помощнице депутата под контролем спецслужб. В итоге помощница депутата и сам депутат были задержаны. На Анненко было возбуждено дело о попытке мошенничества и 7 июля он был арестован», — говорится в сообщении.

В Москве суд заочно арестовал предпринимателя и банкира Александра Иванова, ранее объявленного в международный розыск, сообщала 5 июля газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в многомиллиардных хищениях банкир Степан Мелконов уехал в Канаду.