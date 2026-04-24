Дачникам объяснили отсутствие необходимости в роботах-газонокосилках

Для автоматической стрижки газона с помощью робота-газонокосилки необходима тщательная подготовка. При этом реализация этой идеи затруднена рядом нюансов. Об этом aif.ru сообщил сити-фермер Сергей Ермошин.

По словам специалиста, главной проблемой при автоматической стрижке становится состояние самого участка. Для того чтобы робот-газонокосилка эффективно справилась со своей задачей, поверхность земли должна быть выровнена с особенной точностью. Любые наклоны, клумбы, узкие проходы и кусты будут лишь создавать дополнительные препятствия.

«Даже небольшие неровности могут приводить к тому, что робот застревает, пропускает участки или работает с перебоями», — предупредил эксперт.

Фермер также подчеркнул, что при работе с автоматической газонокосилкой важен размер обрабатываемой площади. Такое устройство успешно справляется только с небольшим пространством до полутора соток.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин до этого предупреждал, что владельцам дачных участков грозит штраф за сорняки и высокую траву на территории. Взыскание, по словам эксперта, составляет от 300 до 500 рублей для граждан, и до 10 тысяч рублей для юридических лиц.

