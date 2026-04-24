Упавшую в овраг с высоты 60 метров женщину нашли служебные собаки

В США 49-летняя женщина с черепно-мозговой травмой выжила после падения в овраг
Американка с черепно-мозговой травмой упала в глубокий овраг во время прогулки и чудом выжила. Об этом сообщает ABC7.

В минувшие выходные 49-летняя женщина ушла из дома в округе Сан-Бернардино и не вернулась. Семья обратилась за помощью в полицию, отметив, что у пропавшей имеются когнитивные нарушения от последствий тяжелой травмы.

К поискам на пересеченной местности подключили двух немецких овчарок, Кеву и Наджи. Наджи первым учуяли запах, а Кева продолжила путь по конной тропе и свернула в овраг, после чего стражи порядка услышали крики о помощи.

Оказалось, что женщина упала с высоты около 60 метров, но выжила. Пострадавшую эвакуировали на вертолете, подняв на борт при помощи специальных тросов.

Пострадавшую подняли на борт вертолета с помощью тросов и эвакуировали в безопасное место. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

Ранее россияне упали в океан с высоты 50 метров во время полета на парашюте в Таиланде.

 
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
