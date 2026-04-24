Суд над предполагаемым белгородским «положенцем» перенесли из-за его связей

«Ъ»: предполагаемого белгородского «положенца» Тебекина будут судить в Москве
Московский областной суд займется делом белгородского предпринимателя Владимира Тебекина, которого обвиняют в организации преступного сообщества в статусе «положенца». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Первый кассационный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности, после чего дело было направлено из Белгородской области в Подмосковье.

В Генпрокуратуре настаивали на смене региона рассмотрения, поскольку у обвиняемого в Белгородской области сохранились многочисленные деловые и родственные связи и «возможность влияния на общественное мнение, а также на деятельность государственных и общественных институтов», включая судебные и правоохранительные органы.

Согласно версии обвинения, «положенцем» Тебекин стал в 2002 году по решению вора в законе Виктора Панюшина, известного в криминальных кругах под прозвищем Пан. Этот статус предполагает функции доверенного лица, «смотрящего» за Белгородской областью. Следствие считает, что в 2014 году бизнесмен с использованием этого статуса создал и возглавил преступное сообщество.

По данным СК, с 2015 года организованная группа под руководством Тебекина заработала более 235 млн рублей на обналичивании и незаконном возмещении НДС через фиктивные сделки. Ущерб бюджету от этой деятельности оценивается в сумму свыше 57 млн рублей.

Вместе с предпринимателем по делу проходят еще 11 человек. Сам Тебекин находится под стражей уже около трех лет, он был задержан в 2023 году. Предприниматель не признает вину. Его защита указывает на то, что в статусе «положенца» бизнесмен не стал бы заниматься благотворительностью и развитием спорта в регионе.

