Россиянам объяснили, может ли пациент получить медицинскую помощь от ИИ

Эксперт Мелерзанов: ИИ может помочь в лечении несложных случаев
Искусственный интеллект (ИИ) может оказать помощь медицинском обследовании как пациенту, так и врачу. Однако важно уметь грамотно пользоваться нейросетью. Об этом kp.ru рассказал заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего Московского физико-технического института кандидат медицинских наук Александр Мелерзанов.

По словам специалиста, пользователь должен понимать, какой именно вопрос нужно задать ИИ и как правильно его сформулировать.

«Например, когда я пишу запрос ИИ, у меня на это может уйти 5-10 минут. И если четко составил вопрос, то велика вероятность, что ответ будет квалифицированный, точный и полезный», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что в этом вопросе многое зависит от уровня образования пользователя и его медицинской осведомленности. По его мнению, в несложных случаях консультация с нейросетью не будет лишней и может помочь в дальнейшем лечении. Однако в более серьезных ситуациях не каждый пользователь способен грамотно сформулировать вопрос.

Глава Совета судей РФ Виктор Момотов до этого говорил, что внедрение искусственного интеллекта в судебную систему России помогает снизить нагрузку на судей и аппарат суда, а также создать единое информационное пространство. Согласно статистике, в настоящий момент 35% судов и советов судей применяют искусственный интеллект в своей работе, наиболее активно им пользуются в Москве и Московской области.

