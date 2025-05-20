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ИИ поможет разгрузить работу судов

В России цифровизируют судебную систему
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Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в судебную систему России помогает снизить нагрузку на судей и аппарат суда, а также создать единое информационное пространство. Об этом заявил глава Совета судей РФ Виктор Момотов на пленарном заседании Совета судей, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Отчасти нивелировать тенденции высокой загруженности судебной системы и неукомплектованности аппаратов судов можно за счет внедрения в судебную деятельность технологий искусственного интеллекта», — отметил Момотов.

По данным исследования, 35% судов и советов судей применяют ИИ, наиболее активно — в Москве и Московской области.

Регионы используют разные подходы к внедрению технологий. В Башкортостане, Татарстане, Владимирской и Иркутской областях ИИ преобразует устную речь в текст для протоколов. Верховный суд Коми применяет алгоритмы для анализа нормативных актов, а Вологодский областной суд — для подготовки проектов решений и сравнения документов. В Амурской области программа «Нейромагис» автоматизирует обработку административных протоколов, исключая ручной ввод данных.

Момотов подчеркнул, что ИИ необходим для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей. «Сегодня судебная система в своей основной массе использует информационные системы, которые являются морально устаревшими и, более того, технически и технологически несовместимыми», — добавил он, указав на важность модернизации для повышения эффективности судопроизводства.

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