Россиян предупредили об уголовной ответственности за глумление над символами Победы

Юрист Хаминский: осквернение «Бессмертного полка» грозит уголовной ответственностью
В России стартовал прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы. Руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru» напомнил россиянам, что за глумление над акцией или регистрацию фейкового участника Великой Отечественной войны грозит уголовная ответственность.

«В 2021 году в перечень уголовных деяний, подпадающих под действие статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», включены совершенные публично распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Использование ложных фото, например, нацистов или коллаборационистов в акции «Бессмертный полк» Следственный комитет РФ квалифицирует именно по этой статье. При этом неважно, была ли демонстрация подобных «шуток» произведена на самой акции или в сети Интернет», — отметил он.

В 2025 году интернет-тролли получили реальные сроки и высокие штрафы, напомнил Хаминский.

«В прошлые годы следственные органы находили авторов подобных «шуток» по IP-адресам. Были вынесены десятки приговоров: от огромных штрафов до реальных и условных сроков. Суды обычно трактуют такие действия не как «юмор», а как умышленное унижение чести и достоинства ветеранов. Кроме того, нужно иметь в виду, что юридические лица за публичное осквернение символов воинской славы России несут административную ответственность. Кодексом установлен административный штраф на юридических лиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей. Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уже уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафом до 5 миллионов рублей», — заключил юрист.

В 2020 году четверо мужчин из российских городов разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистских преступников времен Второй мировой. Один из задержанных тогда заявил, что решил пошутить, но сделал это «неудачно».

В 2025 году в Железногорске за глумление над мемориалом Победы судили 17-летнего подростка. Он разместил фотографию порноактера на стенде и выложил в соцсети.

Ранее в Ленобласти на блогершу завели уголовное дело из-за фотографии с секс-игрушкой и куличом.

 
