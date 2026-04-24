Daily Star: женщина год ничего не делала на работе и никто не заметил

Британка рассказала, что год ничего не делала на работе и «никто не заметил», пишет Daily Star.

До того как стать телезвездой, Лейла Казим почти десять лет проработала в лондонской софтверной компании. Первые годы ей нравились благодаря вдохновляющему руководителю, но после реструктуризации и смены начальства ее роль стала бессмысленной.

Тогда Казим решила провести эксперимент: она полностью прекратила работать, чтобы выяснить, через сколько времени кто-то это заметит. Результат шокировал ее — никто ничего не понял в течение целого года.

По словам Казим, ее новый руководитель не знал, чем именно она должна заниматься. Сама женщина подозревала, что ее должность неактуальна, а вся рабочая атмосфера напоминает «запутанный фарс».

В знак протеста она продолжала ходить в офис и имитировать бурную деятельность. Главным инструментом «обмана» стала электронная таблица: люди видели на экране мелкие цифры и колонки и думали, что сотрудница работает.

На самом деле Казим 10 месяцев планировала путешествия со своим будущим мужем: искала маршруты, бронировала отели и составляла бюджеты. Чтобы создать видимость работы, она отправляла пару писем в неделю, перерабатывала чужое содержимое в презентации PowerPoint или за 15 минут до планерки рисовала слайды с цифрами, которые начальник не проверял. На встречах она уверенным тоном и «нужными фразами» докладывала об успехах.

Ранее женщину уволили, потому что она приходила на работу слишком рано.