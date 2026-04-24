Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Британка рассказала, что год ничего не делала на работе и «никто не заметил»

guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Британка рассказала, что год ничего не делала на работе и «никто не заметил», пишет Daily Star.

До того как стать телезвездой, Лейла Казим почти десять лет проработала в лондонской софтверной компании. Первые годы ей нравились благодаря вдохновляющему руководителю, но после реструктуризации и смены начальства ее роль стала бессмысленной.

Тогда Казим решила провести эксперимент: она полностью прекратила работать, чтобы выяснить, через сколько времени кто-то это заметит. Результат шокировал ее — никто ничего не понял в течение целого года.

По словам Казим, ее новый руководитель не знал, чем именно она должна заниматься. Сама женщина подозревала, что ее должность неактуальна, а вся рабочая атмосфера напоминает «запутанный фарс».

В знак протеста она продолжала ходить в офис и имитировать бурную деятельность. Главным инструментом «обмана» стала электронная таблица: люди видели на экране мелкие цифры и колонки и думали, что сотрудница работает.

На самом деле Казим 10 месяцев планировала путешествия со своим будущим мужем: искала маршруты, бронировала отели и составляла бюджеты. Чтобы создать видимость работы, она отправляла пару писем в неделю, перерабатывала чужое содержимое в презентации PowerPoint или за 15 минут до планерки рисовала слайды с цифрами, которые начальник не проверял. На встречах она уверенным тоном и «нужными фразами» докладывала об успехах.

Ранее женщину уволили, потому что она приходила на работу слишком рано.

 
Теперь вы знаете
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!