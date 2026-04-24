Врач опровергла популярные советы для хорошего сна

В Сети регулярно распространяются различные «советы» для хорошего сна, однако многие из них являются заблуждением или опираются на устаревшие данные. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-невролог Юлия Прокофьева. Например, популярная рекомендация выпить перед сном бокал вина действительно помогает уснуть, однако алкоголь катастрофически ухудшает качество отдыха, подавляя фазу быстрого сна, критически важную для эмоциональной регуляции и памяти, отметила специалист.

Правило о «восьми часах сна», по ее словам, тоже не универсально. Потребность во сне сугубо индивидуальна.

«Мелатонин — не снотворное, а гормон-сигнал «сейчас ночь». Другими словами, мелатонин участвует в формировании циркадных ритмов, цикла сон-бодрствование. Он эффективен только при смене часовых поясов или сдвиге циркадных ритмов. Причем эффективна исключительно пролонгированная форма мелатонина», — добавила Прокофьева.

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов до этого говорил, что привычка постоянно откладывать будильник может перерасти в дезадаптивное поведение. Причем она не помогает лучше выспаться, а лишь приводит к недовольству собой и лишней трате времени. Справиться с ней можно, если приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время — желания доспать в таком случае не появится.

