Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач опровергла популярные советы для хорошего сна

Врач Прокофьева: мелатонин не является снотворным
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

В Сети регулярно распространяются различные «советы» для хорошего сна, однако многие из них являются заблуждением или опираются на устаревшие данные. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-невролог Юлия Прокофьева. Например, популярная рекомендация выпить перед сном бокал вина действительно помогает уснуть, однако алкоголь катастрофически ухудшает качество отдыха, подавляя фазу быстрого сна, критически важную для эмоциональной регуляции и памяти, отметила специалист.

Правило о «восьми часах сна», по ее словам, тоже не универсально. Потребность во сне сугубо индивидуальна.

«Мелатонин — не снотворное, а гормон-сигнал «сейчас ночь». Другими словами, мелатонин участвует в формировании циркадных ритмов, цикла сон-бодрствование. Он эффективен только при смене часовых поясов или сдвиге циркадных ритмов. Причем эффективна исключительно пролонгированная форма мелатонина», — добавила Прокофьева.

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов до этого говорил, что привычка постоянно откладывать будильник может перерасти в дезадаптивное поведение. Причем она не помогает лучше выспаться, а лишь приводит к недовольству собой и лишней трате времени. Справиться с ней можно, если приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время — желания доспать в таком случае не появится.

Ранее врач объяснил, сколько нужно спать пожилым людям.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!