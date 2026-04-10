Сомнолог объяснил, сколько нужно спать пожилым людям

Сомнолог Бузунов: в пожилом возрасте спать нужно не меньше, чем в молодости

Людям в пожилом возрасте требуется не менее продолжительный сон, чем молодым. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Специалист объяснил, что в пожилом возрасте снижаются качество сна и количество его глубоких стадий. Также люди сталкиваются с большим числом ночных пробуждений. Однако такие изменения являются нормой.

«Восстановление органов и систем все так же происходит. Единственно, человек начинает больше физически уставать, но это все равно не требует больше сна. Человек начинает по этому поводу переживать и пытается с этим что-то сделать. Идет к доктору, говорит, что как-то плохо ему спится. А доктор что делает? Тут же выписывает снотворный препарат», — отметил врач.

Сомнолог предупредил, такой способ решения проблемы может привести к лекарственной зависимости, снижению когнитивных способностей и псевдодеменции.

Для того чтобы исправить ситуацию рекомендуется отказаться от дневного сна. В противном случае это время начнет вычитаться из ночного отдыха. Организму человека требуется определенное число часов сна, больше которых он отдыхать не будет.

Врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева до этого предупреждала, что сон при включенном свете может стать причиной набора веса и развития сахарного диабета второго типа. По ее словам, из-за некачественного отдыха ночью люди сталкиваются со стрессом, а также сменой баланса гормонов грелина и лептина, отвечающих за насыщение и голод.

Ранее сомнолог предупредил о вреде совместного сна с питомцами.