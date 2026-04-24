Специалисты развеяли популярный миф об авокадо

Мнение о том, что в авокадо полезна не только его мякоть, но и косточка, на самом деле не более, чем миф. Научных исследований, которые подтверждали бы правдивость такого мнения, на сегодняшний день нет, зато высоки риски навредить здоровью, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты сходятся во мнении, что пока нет подтверждающих клинических исследований об эффективности и безопасности употребления ядра авокадо в пищу, от этого лучше отказаться. Кроме того, подчеркивается, что даже при условии полезности содержащихся в косточке веществ, организм усвоить их вряд ли сможет, так как они твердые и трудно перевариваемые.

Эксперты также предупреждают о риске побочного эффекта при употреблении ядра авокадо, подчеркивая, что основная польза продукта заключается в его мякоти. В ней много витаминов, жиров, клетчатки, поэтому рекомендуется делать с авокадо тосты, добавлять его в салаты и смузи.

До этого диетолог Сара Элсинг рассказала, что потемнение авокадо после разрезания не делает его вредным, поэтому его можно есть. По ее словам, можно снять потемневший слой плода и использовать оставшуюся зеленую часть. Чтобы замедлить потемнение, стоит оставить косточку, которая защитит часть мякоти от контакта с воздухом. Кроме того, можно накрыть авокадо пленкой, убрать его в герметичный контейнер или добавить каплю лимонного или лаймового сока.

