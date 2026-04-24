Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Специалисты развеяли популярный миф об авокадо

ОСН: польза от употребления косточки авокадо – это не подтвержденный миф
hugo_34/Shutterstock/FOTODOM

Мнение о том, что в авокадо полезна не только его мякоть, но и косточка, на самом деле не более, чем миф. Научных исследований, которые подтверждали бы правдивость такого мнения, на сегодняшний день нет, зато высоки риски навредить здоровью, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты сходятся во мнении, что пока нет подтверждающих клинических исследований об эффективности и безопасности употребления ядра авокадо в пищу, от этого лучше отказаться. Кроме того, подчеркивается, что даже при условии полезности содержащихся в косточке веществ, организм усвоить их вряд ли сможет, так как они твердые и трудно перевариваемые.

Эксперты также предупреждают о риске побочного эффекта при употреблении ядра авокадо, подчеркивая, что основная польза продукта заключается в его мякоти. В ней много витаминов, жиров, клетчатки, поэтому рекомендуется делать с авокадо тосты, добавлять его в салаты и смузи.

До этого диетолог Сара Элсинг рассказала, что потемнение авокадо после разрезания не делает его вредным, поэтому его можно есть. По ее словам, можно снять потемневший слой плода и использовать оставшуюся зеленую часть. Чтобы замедлить потемнение, стоит оставить косточку, которая защитит часть мякоти от контакта с воздухом. Кроме того, можно накрыть авокадо пленкой, убрать его в герметичный контейнер или добавить каплю лимонного или лаймового сока.

Ранее ученые объяснили, кому полезно есть авокадо вечером.

 
Теперь вы знаете
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
