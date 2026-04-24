Россиянам назвали способ сэкономить на одном из самых полезных продуктов

Зелень считается одним из самых полезных продуктов для организма благодаря богатому содержанию витаминов, минералов, антиоксидантов и других микроэлементов. Простой и самый бюджетный способ всегда иметь ее под рукой – это самостоятельное выращивание. Для этого не нужны особые навыки, фитолампы, дренаж из керамзита и прочие садоводческие элементы, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Перед тем, как приступить к выращиванию зелени, важно сначала определиться с желаемым видом. Так, например, можно посадить дома репчатый лук, лук-шалот, корни сельдерея, петрушки или свеклы – по мнению специалистов, эти варианты больше подходят тем, кто хочет получить быстрый результат. К примеру, для получения зеленого лука достаточно воткнуть луковицу в стакан с водой и проследить, чтобы нижняя часть касалась воды, но не «затапливалась». Сельдерей выращивается по аналогичной схеме, только при появлении молодых корешков и листьев ее пересаживают в горшок.

Что касается выращивания базилика, кинзы, укропа, петрушки, рукколы и мяты, то лучше всего их сажать в виде семян, отмечают специалисты. На взращивание потребуется от двух до трех недель. Пророщенные семена впоследствии легче адаптируются к комнатным условиям, в то время как попытки вырастить пряную зелень из кустиков, купленных в магазине, могут не увенчаться успехом – как правило, такие кустики сильно напичканы химией, предупреждают эксперты.

Чтобы вырастить базилик, специалисты советуют приобрести горшок с живым растением, а затем пересадить его в емкость, которая вдвое превышает размеры предыдущей. После этого нужно срезать верхушки растения и поставить его под яркий свет. По мнению экспертов, в этом случае кустик базилика проживет втрое дольше и даст минимум две волны урожая.

До этого доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина рассказала, что вырастить огурцы и помидоры в условиях обычной квартиры возможно, но к этому занятию стоит относиться скорее как к хобби, а не как к способу сэкономить на продуктах. По ее словам, современные гибриды и карликовые сорта хорошо адаптированы к подоконникам и балконам, однако для стабильного урожая им требуется подсветка, правильный режим полива, подкормки и контроль температуры. Все это автоматически означает дополнительные затраты – на фитолампы, электроэнергию, грунт, удобрения и сами семена.

