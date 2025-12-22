На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агроном рассказал, что можно вырастить дома зимой

Агроном Викулов: зелень можно вырастить дома зимой
Sonja Jordan/Global Look Press

Лук можно вырастить в домашних условиях зимой, в этом случае будет неважно, насколько освещен подоконник и есть ли лампа. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

«Надо взять головку репчатого лука, немного подрезать макушку, чтобы перья легче прорастали, и посадить в горшок с землей либо просто поставить в банку с водой. Через две-три недели удастся получить хороший пучок зелени», — пояснил эксперт.

По его словам, в горшок с землей можно высадить любые корни, например петрушки и сельдерея, если у них не обрезана верхняя часть, из которой и будет расти зелень. Помимо этого, после использования покупной зелени можно пересадить оставшуюся корневую систему в емкость с землей. Это может быть салат, рукола, кинза. Быстро даст всходы любая микрозелень, добавил Викулов.

Однако зелени необходимо достаточное количество света, поэтому стоит купить хотя бы самую простую лампу для растений, заключил эксперт.

До этого эксперты говорили, что россияне могут вырастить финиковую пальму дома, для этого нужно взять неошпаренные, натуральные косточки от сушеных фиников, промыть их и замочить в теплой воде на 48 часов. Воду специалисты советуют менять каждые 12 часов.

Ранее садовод объяснил, как вырастить ананас дома.

