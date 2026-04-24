«Рубцы на легких»: врачи предупредили о «попкорновой болезни» после одного вейпа

Достаточного одного использования вейпа для развития «попкорновой болезни» или EVALI. Она появляется из-за поражения мелких дыхательных путей или бронхиол, которые начинают сужаться и рубцеваться. Своим названием болезнь обязана характерному звуку при дыхании любителей вейпов, который напоминает звук лопающегося попкорна, объяснил 360.ru врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Легкая форма этого заболевания может со временем пройти после однократного курения вейпа и не столь сильного поражения легких, но если человек при первых симптомах продолжит курить вейп, то это уже грозит реанимацией и ИВЛ, предупредил врач.

«Потому что развивается отек легких, острый респираторный синдром, который препятствует нормальному попаданию кислорода из легких в кровеносную систему, и возникает кислородное голодание», — отметил он.

Восстановиться такой человек может только при своевременной госпитализации и лечении. Если после этого пациент откажется от вейпов, то сможет избежать долгосрочных последствий, считает пульмонолог.

Что касается симптомов «попкорновой болезни», то в первую очередь к ним относится появление одышки – это уже сигнал о том, что лучше как можно скорее обратиться к врачу, считает Овечкин. После этого могут появиться такие признаки болезни, как сухость во рту, легкий кашель, расстройство стула.

Врачи считают, что вейпы хуже сигарет, поэтому их нельзя воспринимать как менее вредную привычку и способ бросить курить, предупредил психиатр-нарколог Марат Сараев. По его словам, зависимость от электронок оказалась даже серьезнее, при этом содержание никотина в них втрое больше.

«Это зараза. Намного серьезнее обычного никотина. Потому что для курения обычных сигарет нужно искать места для курения. А тут ничего не надо», — подчеркнул он, призвав при неспособности отказаться от вейпов самостоятельно обращаться к наркологам за помощью.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что абсолютное большинство депутатов Госдумы выступает за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним. привел статистику врачей, которые «фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными и осложненными потреблением вейпов». В основном в больницы попадают подростки и молодые люди до 35 лет.

По словам депутата, сейчас Госдума рассматривает поправку, которая позволит предоставить субъектам РФ полномочия по запрету продажи вейпов.

Ранее в Московской области силовики «накрыли» подпольное производство жидкости для вейпов.