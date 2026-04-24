Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

УНИАН: в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания УНИАН.

«Слышны взрывы в Киеве, работает ПВО», — говорится в сообщении.

Также в публикации предупредили жителей о приближении к городу группы беспилотников. Другой информации о происходящем в городе не сообщается.

Взрывы, по сообщениям украинских СМИ, произошли в Киеве и 22 апреля. Тогда очевидцы наблюдали, как над украинской администрацией летает дрон. Потом его видели летевшим по левому берегу в сторону правого.

В ночь на 16 апреля российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, сообщили в Минобороны РФ. На Украине отмечают, что атака длилась почти сутки, а ВС РФ в ходе нее применили новую тактику. По данным «Укрэнерго», частично без света остались десять областей. Над Киевом после ударов сохраняется густой черный дым, в городе пожары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме пообещали Украине ответ за удар по Сызрани.

 
