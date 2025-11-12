На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина после свадьбы проснулась без зрения из-за редкого диагноза

Unilad: британка ослепла после свадьбы из-за редкого диагноза
SWNS

Женщина из Англии после свадьбы проснулась без зрения из-за редкого диагноза, пишет Unilad.

Челси Шилдс из Донкастера cпустя пять дней после свадьбы проснулась с ухудшимся зрением на один глаз, а вскоре ослепла и на второй. Врачи изначально подозревали у нее рассеянный склероз, однако состояние британки стремительно ухудшалось — у нее начались сильнейшие головные боли, судороги и потеря подвижности. Женщину госпитализировали, а затем диагностировали функциональное неврологическое расстройство — заболевание, при котором мозг нарушает связь с телом.

«Я никогда не слышала о таком диагнозе. Он может проявляться по-разному: от судорог до паралича. У меня туман в голове, слабость в ногах, я почти всегда хожу с тростью или костылями. Иногда просто не чувствую ног», — рассказала Челси.

Несмотря на прием более 20 лекарств в день, Шилдс постоянно испытывает боль.

«Я была активной матерью троих детей, а теперь чувствую себя как 90-летняя. Три месяца назад я и подумать не могла, что это станет моей жизнью», — призналась она.

После постановки диагноза Челси создала страницу в соцсетях, где рассказывает о своем опыте.

«Я не могу работать, поэтому посвятила все время тому, чтобы делиться своей историей. Если это поможет хоть кому-то, значит, все не зря», — добавила женщина.

Ранее женщина из Бразилии выпила в баре коктейль и потеряла зрение.

