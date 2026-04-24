Россиянам объяснили, когда можно получить выплату при аварии на электросамокате

Пользователям кикшеринга и пострадавшим при ДТП на электросамокате положены страховые выплаты. Однако такое покрытие можно получить не во всех ситуациях. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель по взаимодействию с региональными органами государственной власти «Юрент» Григорий Огородников.

По словам специалиста, базовая страховка включена автоматически и по умолчанию действует при каждое поездке на электросамокате. Она распространяется на травмы, которые были получены в результате падений или столкновений, например на переломы, ушибы и другие повреждения, требующие помощи врачей.

Эксперт добавил, что страховка покрывает как пользователя электросамоката, так и третьих лиц. В случае, если в результате аварии окажется повреждено имущество или пострадает пешеход, страховая компания компенсирует причиненный вред. При этом максимальный размер выплаты в этих ситуациях может составлять 2 миллиона рублей, но точная сумма определяется в зависимости от тяжести травм и длительности необходимого лечения.

«При этом страховка действует не во всех ситуациях. Например, страховой случай может быть не признан таковым, если пользователь грубо нарушил правила использования самоката — управлял им в состоянии алкогольного опьянения, ехал вдвоем на одном самокате или нарушил правила дорожного движения», — подчеркнул специалист.

Он также напомнил, что при аварии следует зафиксировать все обстоятельства инцидента, сделав фотографии или видеозаписи, обратиться в службу поддержки сервиса, а при наличии пострадавших вызвать скорую помощь и полицию.

Эксперт телеканала «Доктор», травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины, физиотерапевт Михаил Фомин до этого рассказал «Газете.Ru», что в 70-80% случаев травмы с участием электросамокатов происходят не при столкновении с автомобилем, а из-за обычной потери равновесия на ровной дороге. Человек падает «сам по себе», но последствия такой ошибки могут потребовать месяцев реабилитации.

