Россиянам рассказали о последствиях мощной вспышки на Солнце

На Солнце произошла сильная вспышка уровня X2.5 — высшего балла. Ее зарегистрировали сегодня в 04:07. Возможно, что она окажет умеренное воздействие на Землю, сообщил RT руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

По его словам, это самая сильная вспышка за последние 2,5 месяца.

«Произошедшая вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на поступивших снимках с космических телескопов», — добавил ученый.

По его словам, сильных негативных последствий от влияния вспышки опасаться не стоит, однако умеренное воздействие на Землю она все же окажет.

Напомним, Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН также сообщила, что плазма после вспышки уходит вбок, поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. По словам ученых, точный вывод можно будет сделать в течение дня, при этом фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облака, добавили в ИКИ РАН.

