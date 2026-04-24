Война США и Израиля против Ирана
Российские бизнесмены втрое подняли спрос на бункеры в Новой Зеландии

SHOT: российские бизнесмены начали скупать дома с бункерами в Новой Зеландии
Российские бизнесмены скупают квартиры и дома с бункерами в Новой Зеландии. На этом фоне спрос на недвижимость вырос в три раза, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Местные риелторы полагают, что подобный интерес россиян к недвижимости в Новой Зеландии связан с событиями на Ближнем Востоке. Журналисты уточняют, что покупатели из РФ в основном рассматривают города, где есть русскоязычные общины — Окленд, Веллингтон и Крайстчерч.

Цены на такую недвижимость варьируются от 23 до 200 млн рублей. Отдельная VIP-составляющая — это бункеры в коттеджах: их демонстрируют только элитным клиентам после верификации. Также бункер можно пристроить к готовому дому — это обойдется от 4 до 40 млн рублей, уточняет SHOT.

Самый бюджетный вариант — крошечная комната с взрыво- и газонепроницаемым люком и водонепроницаемой конструкцией, в которой дополнительно можно установить системы фильтрации воздуха и взрывные фитинги. Дороже обойдутся полноценные подземные квартиры — в таких лакшери-бункерах может жить многодетная семья.

Однако, как отмечают журналисты, приобретать готовые дома в Новой Зеландии могут только обладатели вида на жительство или «золотой визы». Остальным иностранцам разрешено покупать только квартиры в новостройках или землю. Этим и пользуются россияне: они выкупают участки и строят на них дома с укрытиями площадью около 100 кв.м.

До этого стало известно, что спрос на ядерные бункеры в России вырос на 140% после эскалации конфликта в Иране.

Ранее британец купил самолет и делает из него бункер на случай ядерной войны.

 
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая
