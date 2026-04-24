Спасатели почти три часа доставали 300-килограммового мужчину, застрявшего в ванне

В Дананге спасатели помогли 64-летнему туристу из США, застрявшему в тесной ванне. Об этом сообщает портал VietNamNet.

Инцидент произошел 22 апреля в жилом доме в районе Нгу Хань Сон. Около 8:30 утра мужчина, вес которого достигает почти 300 кг, отправился в ванную, упал и не смог выбраться оттуда самостоятельно из-за внушительных габаритов.

На место прибыли экстренные службы со специализированным оборудованием. Стандартные методы эвакуации пришлось исключить из-за ограниченного пространства и массы тела пострадавшего.

Тогда спасатели совместно с медиками разработали безопасный план и переместили мужчину на кровать. Спасательная операция заняла почти три часа. Затем американцу оказали медицинскую помощь, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

