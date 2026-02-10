Размер шрифта
В мэрии Москвы назвали все происходящие в столице изменения человекоцентричными

Собянин: все изменения в столице делаются для москвичей
Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Все происходящие в Москве изменения выполняются не для галочки, а для жителей столицы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии в ходе Международного конгресса государственного управления — 2026.

«Все эти изменения — для москвичей. Когда это делаешь, то должен понимать, что именно в конечном счeте от этого выиграет житель столицы», –подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы добавил, что осознание этих процессов диктует быстроту и качество изменений. «Важно быть уверенным, что ты сделаешь пользу для города», — особо выделил Собянин.
 
