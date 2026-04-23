Кандидат в сенат арестован после того, как его дочь чуть не утонула, пока он был в баре

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Флориде арестован кандидат в сенат штата Колорадо после инцидента с его четырехлетней дочерью, едва не утонувшей в гидромассажной ванне отеля, пишет New York Post.

По данным СМИ, 38-летний Фредерик Альфред-младший находился с двумя детьми в отеле Opal Key Resort and Marina, когда оставил их без присмотра и отправился в бар.

По информации правоохранителей, четырехлетняя девочка была обнаружена с признаками удушья — ей потребовалась сердечно-легочная реанимация, после которой она пришла в сознание. Ее шестилетний брат пытался помочь сестре и позвал на помощь постороннего человека.

Сам Альфред, по его словам, отсутствовал около пяти минут, однако, как отмечают следователи, от него исходил запах алкоголя. Первоначально он отказался от госпитализации детей, но позже согласился после предупреждений медиков о возможных осложнениях.

Шериф округа Монро предъявил ему два обвинения в пренебрежении детьми — преступлении, за которое в штате предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Ранее мать оставила новорожденного ребенка в туалете торгового центра и была арестована.

 
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
