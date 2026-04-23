В Аризоне 76-летний мужчина четыре дня выживал без еды и воды, заблудившись во время похода, пишет Arizona's Family.

Марк Эрик Янг исчез на четыре дня во время кемпинга. По словам его невестки Лидии, мужчину обнаружили в труднодоступной местности. Он был обезвожен и получил травмы, однако находился в сознании. Для эвакуации пострадавшего был задействован спасательный вертолет, который доставил его в ближайшую больницу.

Семья сообщила, что Янг, опытный турист и ветеран войны во Вьетнаме, приехал в регион на свадьбу и решил остаться дольше после отъезда супруги. В четверг он отправился в одиночный поход, а когда не появился на ужине в пятницу, родственники забили тревогу. Его автомобиль был найден ранее у дороги — внутри остались личные вещи, включая спальный мешок. По словам Лидии, несколько дней ожидания стали тяжелым испытанием для семьи, однако поиски завершились успешно.

