«Как медведь в посудной лавке»: в Госдуме раскритиковали подход государства к блокировкам

Блокировки интернета и перебои в работе мобильной связи порождают болезненную реакцию общества, поскольку воспринимаются как вторжение в личную жизнь. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметив, что государство должно вмешиваться в эту сферу с осторожностью.

«Все, что связано с доступом к интернету, мобильной связи, в целом к IT-технологиям — это личное пространство, окно возможностей для миллионов людей. Так устроена современная жизнь, и игнорировать эту реальность опасно. Любое вторжение в личную цифровую среду порождает крайне болезненную реакцию. Если государство считает, что у него есть причины для такого вмешательства, оно должно действовать аккуратно, прозрачно и аргументированно, а не вести себя как медведь в посудной лавке. Как, к сожалению, происходит», — сказал он.

Миронов уточнил, что для эффективной защиты прав граждан необходим независимый арбитр между властью и обществом — цифровой омбудсмен.

«Наши цифровая бюрократия либо молчит, либо издает отрывистые и невнятные сигналы, чем лишь усугубляет ситуацию. Необходим объективный посредник, независимый арбитр, модератор. Его задача — наладить диалог между обществом, ветвями власти, профессиональным сообществом, следить за соблюдением законов, развивать нормативную базу, предупреждать и разрешать конфликтные ситуации. Такую роль может взять на себя уполномоченный по защите цифровых прав граждан — цифровой омбудсмен, который действует отдельно от госорганов, но имеет рычаги влияния на их работу. Мы готовы обсуждать эту инициативу с широким кругом IT-экспертов, правозащитников, коллег-депутатов, должностных лиц, представителей бизнеса, чтобы выйти на конкретные параметры ее реализации», — подчеркнул он.

23 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством впервые публично прокомментировал перебои в работе интернета. Он обратил внимание на случаи сбоев в крупных городах страны и поручил проработать систему бесперебойного функционирования сервисов. По его словам, меры по ограничению мобильной связи в крупных регионах помогают снизить риски во время атак с применением украинских БПЛА. При этом глава государства подчеркнул, что если отключения связаны с предотвращением терактов, то в приоритете всегда стоит безопасность людей.

До этого Минцифры расширило перечень онлайн-ресурсов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета. Так, в список приложений и сервисов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета, включили: добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерскую некоммерческую организацию Дoбpo.pф, Роскачество, ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов», Федеральное казначейство, Континентальную хоккейную лигу.

Ранее сервисы для знакомств предложили внести в «белые списки».