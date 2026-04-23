Москвич внезапно обнаружил ярко-красную змею у себя в туалете и снял ее на видео

В Москве мужчина зашел в туалет у себя дома и нашел там ярко-красную змею. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Инцидент произошел на юге города. Хозяин квартиры зашел в уборную и увидел там нечто неожиданное — прямо в санузле его поджидала ярко-красная рептилия, он снял ее на видео. Как выяснилось позже, пресмыкающееся сбежало из террариума соседки.

Хозяйка змеи оперативно разослала соседям предупреждение о случившемся и призвала жильцов не паниковать. Она объяснила, что питомец не ядовит и относится к семейству ужеобразных. В течение нескольких дней змея путешествовала по вентиляции и коммуникациям.

В конечном итоге рептилию удалось поймать. Змею вернули владелице.

Ранее змея длиной 25 сантиметров заползла в московскую квартиру.

 
