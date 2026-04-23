Автолюбителям объяснили, как себя ведет летняя резина в холодную погоду

Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков в беседе с газетой «Известия» предупредил водителей Москвы и Подмосковья о том, что в холодную погоду летние шины меняют свои свойства.

Он пояснил, что летняя резина рассчитана на эксплуатацию при температуре примерно от +7°С. При понижении столбиков термометров до околонулевых значений шины твердеют и теряют эластичность.

«В результате возрастает риск потери сцепления даже на сухом, но холодном асфальте. На снегу и льду опасность многократно увеличивается: автомобиль становится менее управляемым, возрастает вероятность заноса, с которым не всегда способны справиться даже современные электронные системы стабилизации», — отметил Марков.

Специалист призвал отказаться от поездок на летней резине при малых плюсовых значениях, особенно, если речь идет о дальних маршрутах.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого сообщила, что в пятницу, 24 апреля, а также в предстоящие выходные установится облачная погода с прояснениями, будут идти дожди. Температура воздуха, по ее словам, останется на отметке примерно на 4°С ниже климатической нормы, причем до конца текущего месяца возвращения тепла не ожидается.

Ранее москвичам рассказали о погоде на майские праздники.