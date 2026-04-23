Зоозащитники спасли кроликов, оказавшихся на нефтяной платформе

В Шотландии зоозащитники выхаживают трех кроликов, которые случайно оказались на нефтяной платформе после путешествия в морском контейнере, пишет UPI.

Как сообщила компания Ithaca Energy, животные, предположительно, забрались в контейнер в Данди. Затем груз был перевезен в Абердин и погружен на судно, направлявшееся к буровой установке на месторождении в Северном море.

Двух кроликов обнаружили на палубе платформы, где их поймали члены экипажа и временно разместили в радиорубке, обеспечив водой и кормом. Позже животных доставили обратно на берег и передали в центр дикой природы.

После возвращения судна на платформу был найден третий кролик — он прятался внутри погрузчика. Его также доставили на материк, где он воссоединился с остальными. По данным ветеринаров, все три животных находятся в хорошем состоянии и проходят восстановление.

