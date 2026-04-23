На форуме «Добрая Казань» подвели итоги 10 лет одноименного соцпроекта

В Казани за 10 лет направили около 3,5 млрд руб на благотворительность

В столице Татарстана открылся пятый международный форум «Добрая Казань. Инклюзия как новая социальная норма: вызовы и решения». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Форум «Добрая Казань» приурочили к 10-летию одноименного городского проекта, инициированного мэром Ильсуром Метшиным. На мероприятии опытом поделятся сотни представителей НКО, волонтеров, органов власти и бизнеса.

За 10 лет в городе создали 4 инклюзивных центра для детей с ОВЗ, две учебно-тренировочные квартиры, крупный спортивный комплекс, коворкинг и первый в России инклюзивный бульвар с велопрокатом для особенных детей. В этом году планируется открытие пятого инклюзивного центра и крупнейшего в России реабилитационного центра для лиц с ОВЗ. За это время на благотворительность в столице региона было направлено около 3,5 млрд руб.

Проект начинался со школьных «Ярмарок добра» и «Дневников добрых дел» для первоклассников. Эту практику Метшин назвал «вакциной добра».

«Десять лет — это достаточно большой срок, можно подводить итоги. И главный итог в том, что мы объединили на ниве благотворительности меценатов, просто добрых людей, 134 НКО и благотворительных фонда на территории только Казани – все они работают под брендом проекта «Добрая Казань». Это системная большая работа», — отметил мэр.

Он добавил, что поддержка стала возможной благодаря «Доброй Казани», Фонду президентских грантов и федеральным фондам компаний.

«Мы с детства приучаем детей думать, что их помощь кому-то нужна. Мы начинали с 19-ти классов, а сегодня уже 1264 ребенка с ОВЗ имеют возможность учиться среди нормотипичных детей. Здоровые дети, видя рядом с собой детей с ограниченными возможностями здоровья, учатся ухаживать, уважительно к ним относиться. И это самое главное для нас - атмосфера добра и внимания друг к другу», — добавил Метшин.

Сегодня в Казани проживают почти 6,5 тыс. детей-инвалидов. Инклюзивные центры и учебно-тренировочные квартиры ежегодно принимают до 4 тыс. детей. В 54 школах и 68 детских садах созданы специальные условия. Также в рамках проекта «Добрый спорт» открыли 8 секций для 133 детей. В спорткомплексе «Дан» до 500 человек одновременно занимаются 15 видами спорта.

Кроме того, для взрослых с ОВЗ (порядка 80 тыс.) создана доступная среда, а сеть «Добрый сувенир» продала изделий на сумму более 2 млн руб. к концу 2025 года.

Также проект «Добрая Казань» поддерживает семьи участников СВО. Казань стала и площадкой проведения крупных спортивных и культурных мероприятий для детей — в городе прошли конкурс «Добрая волна» с 12 тыс. участников с 2017 года и турнир «Победим вместе» с 2018-го.

На сегодняшний день активное участие в проектах «Доброй Казани» принимают 15 тыс. человек.