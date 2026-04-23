Врач объяснила, чем коварен туберкулез

Инфицированный туберкулезом человек может выглядеть внешне здоровым, поскольку заболевание часто не дает острых проявлений. Как сообщила РИАМО врач-микробиолог Вера Сережина, у больного может наблюдаться лишь субфебрильная температура (например, 37,2 °C), которую он может даже не замечать. Выраженной усталости, интоксикации, кашля с мокротой или кровью тоже может не быть. Однако в это время патогены распространяются по органам и тканям.

По словам специалиста, раньше распространению туберкулеза в первую очередь способствовали асоциальные факторы (пребывание в местах лишения свободы, плохие условия жизни, неполноценное питание), но сегодня они уже не выходят на первый план. Гораздо большее значение имеют ослабленный иммунитет, стресс и поздняя диагностика.

«Туберкулез все чаще выявляется у вполне благополучных людей — например, у офисных работников, сотрудников банков и других сфер. Внешне они могут выглядеть абсолютно здоровыми, но если диагностика не была проведена вовремя, то на фоне ослабленного иммунитета латентная инфекция довольно быстро переходит в активную форму», — отметила Сережина.

Лучшей мерой профилактики заболевания является вакцинация. Также необходимы санитарный контроль и регулярные профилактические осмотры, добавила она.

Как рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, заведующая научно-организационным отделом Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Лариса Русакова, в ВОЗ отнесли микобактерии туберкулеза к группе опасных патогенов из-за того, что некоторые штаммы приобрели сильную устойчивость даже к передовым лекарствам. Это обусловлено тем, что бактерия имеет самый высокий ранг природной устойчивости и может «жить» во внешней среде более года.

