Врач развеял популярный миф о походах к психологу

Врач Шуров: потребность в помощи психолога не зависит от уровня интеллекта
Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с РИАМО прокомментировал распространяющееся в соцсетях утверждение о том, что умные люди не обращаются к психологам, поскольку такого рода специалисты им помочь не могут.

Эксперт подчеркнул, что потребность в ментальном докторе не зависит от уровня интеллекта.

«Очевидно, что к психологам попадают люди любого уровня интеллекта, когда у них наступают серьезные жизненные кризисы, крупные проблемы, психические заболевания. Ум человека ни от чего не застраховывает. Более того, часто умные люди более тревожные, мнительные, с массой комплексов», — сказал Шуров.

Практический психолог, коуч Людмила Гусева до этого говорила, что если в паре возник разлад, лучше идти к психологу, а не к друзьям. Последние оценивают ситуацию лишь через собственный опыт.

Родственники и друзья, по ее словам, неизбежно руководствуются личными оценками происходящего, а в кризисные моменты важно найти объективное решение.

Ранее врач объяснила, почему россияне начали массово верить в мистику.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

