Россиянам рассказали, почему при семейной ссоре лучше идти к психологу, а не к друзьям

Психолог Гусева: при семейной ссоре необходим нейтральный человек
Если в паре возник разлад, лучше идти к психологу, а не к друзьям. Последние оценивают ситуацию лишь через собственный опыт. Об этом в интервью РИАМО сообщила практический психолог, коуч Людмила Гусева.

Родственники и друзья, по ее словам, неизбежно руководствуются личными оценками происходящего, а в кризисные моменты важно найти объективное решение.

Более того, обсуждение личных проблем вне пары всегда несет риск утечки информации, а это может спровоцировать еще один конфликт, отметила специалист.

«Ключевое отличие работы с психологом — нейтралитет. Специалист не занимает сторону и действует в интересах пары. Главная задача психолога — не найти виноватых, а помочь партнерам вместе выйти из кризиса. Зачастую именно отсутствие симпатий и антипатий позволяет специалисту разбирать ситуацию глубже и точнее», — подчеркнула Гусева.

Психолог датинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева до этого рассказала, почему простые темы в паре вызывают столько тревоги и как перестать бояться «серьезных разговоров».

По ее словам, есть разговоры, которые либо сближают партнеров, либо разрушают отношения. Обычно они начинаются с простого вопроса: «Слушай, а как ты вообще видишь наше будущее?» Но за банальной фразой скрывается гораздо больше, чем кажется, и таких разговоров зачастую боятся.

Ранее психолог объяснила, почему нельзя бросать хобби и друзей в отношениях.

 
