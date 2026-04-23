Россиянам рассказали, почему при семейной ссоре лучше идти к психологу, а не к друзьям

Если в паре возник разлад, лучше идти к психологу, а не к друзьям. Последние оценивают ситуацию лишь через собственный опыт. Об этом в интервью РИАМО сообщила практический психолог, коуч Людмила Гусева.

Родственники и друзья, по ее словам, неизбежно руководствуются личными оценками происходящего, а в кризисные моменты важно найти объективное решение.

Более того, обсуждение личных проблем вне пары всегда несет риск утечки информации, а это может спровоцировать еще один конфликт, отметила специалист.

«Ключевое отличие работы с психологом — нейтралитет. Специалист не занимает сторону и действует в интересах пары. Главная задача психолога — не найти виноватых, а помочь партнерам вместе выйти из кризиса. Зачастую именно отсутствие симпатий и антипатий позволяет специалисту разбирать ситуацию глубже и точнее», — подчеркнула Гусева.

