Эксперт объяснил, как технологический сбор повлияет на рынок электроники

Введение технологического сбора может одновременно привести к росту цен на электронику и стать источником финансирования для развития отечественных технологий. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал генеральный директор федерального дистрибьютора электротехники и интегратора «Русский Свет» Дмитрий Храбров.

«По оценкам Минфина, за несколько лет речь идет о сумме свыше 200 млрд рублей, которые должны пойти на поддержку российских разработок и производств», — отметил эксперт.

Для компаний с высокой степенью локализации, по его словам, это открывает возможности для получения господдержки и усиления позиций на рынке.

Однако Храбров указывает и на издержки. Производители и дистрибьюторы будут вынуждены частично перекладывать расходы на покупателей. В целом электроника может подорожать на 3–6%. Кроме того, при отсутствии четких правил сбор могут взимать как с компонентов, так и с готовой продукции, что увеличит нагрузку на цепочки поставок.

Как сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники, технологический сбор на смартфоны и ноутбуки для российских производителей и импортеров электроники может составить 750 и 1500 рублей.

Представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов считает, что введение техсбора на электронику необходимо перенести на 2027 год, так как сегодня эта мера может стать дополнительной нагрузкой и оказаться слишком тяжелой как для бизнеса, так и для государства.

Ранее в Госдуме резко раскритиковали техсбор на электронику.